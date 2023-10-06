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Чепела Василий Митрофанович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

29.01.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1875

Отец: Чепела Митрофан Ефимович

Мать: Чепела Гликерия Тимофеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
14.05.1906

Жена: Чепела Марфа Тимофеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.01.1909

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Чепела Марфа Тимофеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.07.1913

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Чепела Марфа Тимофеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.01.1916

Сын: Чепела Иван Васильевич

Мать ребёнка: Чепела Марфа Тимофеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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