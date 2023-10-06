Чепела (Грушка) Марфа Тимофеевна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения30.08.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1889
Отец: Грушка Тимофей Романович
Мать: Грушка Агафия Кирилловна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
14.05.1906
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.01.1909
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Чепела Василий Митрофанович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.07.1913
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Чепела Василий Митрофанович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.01.1916
Отец ребёнка: Чепела Василий Митрофанович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно