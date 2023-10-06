Чепела (Грушка) Марфа Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧепела (Грушка) Марфа Тимофеевна

Чепела (Грушка) Марфа Тимофеевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

30.08.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1889

Отец: Грушка Тимофей Романович

Мать: Грушка Агафия Кирилловна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
14.05.1906

Муж: Чепела Василий Митрофанович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.01.1909

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Чепела Василий Митрофанович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.07.1913

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Чепела Василий Митрофанович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.01.1916

Сын: Чепела Иван Васильевич

Отец ребёнка: Чепела Василий Митрофанович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close