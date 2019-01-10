Козин Виктор Александрович
Место рождения
Дата рождения01.05.1957
Дата смерти10.01.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.11.1981
Рождение ребёнка
08.12.1982
Дочь: Смирнова Елена Викторовна
Мать ребёнка: Козина Наталья Викторовна
Рождение ребёнка
04.05.1986
Сын: Козин Александр Викторович
Мать ребёнка: Козина Наталья Викторовна
Смерть
10.01.2019