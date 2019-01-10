Козин Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозин Виктор Александрович

Козин Виктор Александрович

avatar

Место рождения

Кирзять, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.05.1957

Дата смерти

10.01.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Кирзять, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
07.11.1981

Жена: Козина Наталья Викторовна

Центральная усадьба совхоза "Сурский", Сурский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.12.1982

Дочь: Смирнова Елена Викторовна

Мать ребёнка: Козина Наталья Викторовна

Сурское, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.05.1986

Сын: Козин Александр Викторович

Мать ребёнка: Козина Наталья Викторовна

Сурское, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
10.01.2019
Центральная усадьба совхоза "Сурский", Сурский район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close