Козина (Лизунова) Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козина (Лизунова) Наталья Викторовна

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Место рождения

Кирзять, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

07.08.1963

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Кирзять, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
07.11.1981

Муж: Козин Виктор Александрович

Центральная усадьба совхоза "Сурский", Сурский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.12.1982

Дочь: Смирнова Елена Викторовна

Отец ребёнка: Козин Виктор Александрович

Сурское, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.05.1986

Сын: Козин Александр Викторович

Отец ребёнка: Козин Виктор Александрович

Сурское, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
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