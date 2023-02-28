Козина (Лизунова) Наталья Викторовна
Место рождения
Дата рождения07.08.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.11.1981
Центральная усадьба совхоза "Сурский", Сурский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.12.1982
Дочь: Смирнова Елена Викторовна
Отец ребёнка: Козин Виктор Александрович
Рождение ребёнка
04.05.1986
Сын: Козин Александр Викторович
Отец ребёнка: Козин Виктор Александрович