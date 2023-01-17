(Кокорина) Арина? Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кокорина) Арина? Савельева

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Место рождения

Кресцово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1695 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Кокорин Савелий Андреев

Мать: не указана

Кресцово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
РГАДА ф.350 оп.1 д.1531 Костромской уезд Нерехотский стан Великосельская и Малосольская округа помещичьи и монастырские 1762г
Смерть
Неизвестно
РГАДА ф.350 оп.1 д.1531 Костромской уезд Нерехотский стан Великосельская и Малосольская округа помещичьи и монастырские 1762г
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