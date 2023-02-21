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Кокорин Савелий Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Дата смерти

1757

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: Кокорин Андрей

Мать: не указана

РГАДА ф.350 оп.1 д.1531 Костромской уезд Нерехотский стан Великосельская и Малосольская округа помещичьи и монастырские 1762г
Рождение ребёнка
1715

Сын: Кокорин Григорий Савельев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1723

Сын: Кокорин Федор Савельев

Мать ребёнка: не указана

РГАДА ф.350 оп.1 д.1531 Костромской уезд Нерехотский стан Великосельская и Малосольская округа помещичьи и монастырские 1762г
Рождение ребёнка
1727

Сын: Кокорин Иван Савельев

Мать ребёнка: не указана

Кресцово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Арина? Савельева

Мать ребёнка: не указана

Кресцово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
РГАДА ф.350 оп.1 д.1531 Костромской уезд Нерехотский стан Великосельская и Малосольская округа помещичьи и монастырские 1762г
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1757
Кресцово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
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