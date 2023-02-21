Кокорин Савелий Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
Дата смерти1757
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Рождение
1695
Отец: Кокорин Андрей
РГАДА ф.350 оп.1 д.1531 Костромской уезд Нерехотский стан Великосельская и Малосольская округа помещичьи и монастырские 1762г
Рождение ребёнка
1715
Сын: Кокорин Григорий Савельев
Рождение ребёнка
1723
РГАДА ф.350 оп.1 д.1531 Костромской уезд Нерехотский стан Великосельская и Малосольская округа помещичьи и монастырские 1762г
Рождение ребёнка
1727
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Арина? Савельева
РГАДА ф.350 оп.1 д.1531 Костромской уезд Нерехотский стан Великосельская и Малосольская округа помещичьи и монастырские 1762г
Смерть
1757