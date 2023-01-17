Кликушин Василий Георгиевич
Место рожденияЛеляевка, Саратовская область, Российская Федерация
Дата рождения19.04.1929
Дата смерти08.07.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1929
Леляевка, Саратовская область, Российская Федерация
Рождение ребёнка
15.12.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Раиса
Рождение ребёнка
22.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Раиса
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.07.1993