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Кликушин Василий Георгиевич

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Место рождения

Леляевка, Саратовская область, Российская Федерация

Дата рождения

19.04.1929

Дата смерти

08.07.1993

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1929

Отец: Кликушин Георгий (Егор) Алексеевич

Мать: Кликушина Мария Дормидонтовна

Леляевка, Саратовская область, Российская Федерация
Рождение ребёнка
15.12.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Раиса

Рождение ребёнка
22.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Раиса

Место жительства
Неизвестно
Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
08.07.1993
Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
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