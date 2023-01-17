Кликушина (Гордеева) Мария Дормидонтовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1904
Рождение ребёнка
03.02.1921
Дочь: Кликушина Антонина Егоровна
Отец ребёнка: Кликушин Георгий (Егор) Алексеевич
Рождение ребёнка
22.05.1925
Дочь: Романова Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Кликушин Георгий (Егор) Алексеевич
Рождение ребёнка
19.04.1929
Сын: Кликушин Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Кликушин Георгий (Егор) Алексеевич
Леляевка, Саратовская область, Российская Федерация
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно