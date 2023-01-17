Кликушина (Гордеева) Мария Дормидонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кликушина (Гордеева) Мария Дормидонтовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1904

Отец: Гордеев Дормидонт Алексеевич

Мать: Гордеева Христина Прокопьевна

Рождение ребёнка
03.02.1921

Дочь: Кликушина Антонина Егоровна

Отец ребёнка: Кликушин Георгий (Егор) Алексеевич

Рождение ребёнка
22.05.1925

Дочь: Романова Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: Кликушин Георгий (Егор) Алексеевич

Рождение ребёнка
19.04.1929

Сын: Кликушин Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Кликушин Георгий (Егор) Алексеевич

Леляевка, Саратовская область, Российская Федерация
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кликушин Георгий (Егор) Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
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