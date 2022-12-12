Кликушин Георгий (Егор) Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1921
Дочь: Кликушина Антонина Егоровна
Мать ребёнка: Кликушина Мария Дормидонтовна
Рождение ребёнка
22.05.1925
Дочь: Романова Анастасия Егоровна
Мать ребёнка: Кликушина Мария Дормидонтовна
Рождение ребёнка
19.04.1929
Сын: Кликушин Василий Георгиевич
Мать ребёнка: Кликушина Мария Дормидонтовна
Леляевка, Саратовская область, Российская Федерация
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
1977