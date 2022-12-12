Кликушин Георгий (Егор) Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кликушин Георгий (Егор) Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1921

Дочь: Кликушина Антонина Егоровна

Мать ребёнка: Кликушина Мария Дормидонтовна

Рождение ребёнка
22.05.1925

Дочь: Романова Анастасия Егоровна

Мать ребёнка: Кликушина Мария Дормидонтовна

Рождение ребёнка
19.04.1929

Сын: Кликушин Василий Георгиевич

Мать ребёнка: Кликушина Мария Дормидонтовна

Леляевка, Саратовская область, Российская Федерация
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кликушина Мария Дормидонтовна

Место жительства
Неизвестно
Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
1977
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