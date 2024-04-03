(Петрова) Гликерия Семенова 10.05.1896 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюди(Петрова) Гликерия Семенова

(Петрова) Гликерия Семенова

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

10.05.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
12.04.1896
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда Рязанской губернии
Упоминается в МК 1896 Никольской церкви с. Малый Снежеток лист 361об. | Восприемники: крестьянин села Змиевка Василий Иванов Макаров и тульская мещанка Гликерия Сергеева Полякова
Рождение
10.05.1896

Отец: Петров Семен Григорьев

Мать: Петрова(Семенова) Акулина Леонтьева

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.