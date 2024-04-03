(Петрова) Гликерия Семенова
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения10.05.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
12.04.1896
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда Рязанской губернии
Упоминается в МК 1896 Никольской церкви с. Малый Снежеток лист 361об. | Восприемники: крестьянин села Змиевка Василий Иванов Макаров и тульская мещанка Гликерия Сергеева Полякова
Рождение
10.05.1896
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно