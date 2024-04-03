Петрова(Семенова) Акулина Леонтьева 1858 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрова(Семенова) Акулина Леонтьева

Место рождения

дер. Катино

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Семенов Леонтий (Лев) Михайлов

Мать: Семенова Аксинья Григорьевна

дер. Катино
Бракосочетание
13.?.1874

Муж: Петров Семен Григорьев

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.09.1875

Сын: Петров Алексей Семенов

Отец ребёнка: Петров Семен Григорьев

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
19.08.1876

Дочь: Макарова(Петрова) (Петрова) Мария Семенова

Отец ребёнка: Петров Семен Григорьев

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
25.10.1878

Сын: Петров Степан Семенов

Отец ребёнка: Петров Семен Григорьев

Рождение ребёнка
23.02.1880

Сын: Петров Иван Семенович

Отец ребёнка: Петров Семен Григорьев

Рождение ребёнка
24.03.1883

Сын: Петров Иван Семенов

Отец ребёнка: Петров Семен Григорьев

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
06.01.1884

Сын: Петров Георгий Семенов

Отец ребёнка: Петров Семен Григорьев

Рождение ребёнка
12.01.1885

Сын: Петров Григорий Семенов

Отец ребёнка: Петров Семен Григорьев

Рождение ребёнка
07.02.1887

Дочь: (Петрова) Анна Семеновна

Отец ребёнка: Петров Семен Григорьев

Рождение ребёнка
09.03.1889

Сын: Петров Александр Семенов

Отец ребёнка: Петров Семен Григорьев

Рождение ребёнка
25.05.1891

Дочь: (Петрова) Федосья Семеновна

Отец ребёнка: Петров Семен Григорьев

Рождение ребёнка
20.09.1892

Сын: Петров Сергей Семенов

Отец ребёнка: Петров Семен Григорьев

Рождение ребёнка
25.01.1894

Дочь: (Петрова) Анна Семеновна

Отец ребёнка: Петров Семен Григорьев

Рождение ребёнка
22.01.1895

Сын: Петров Григорий Семенов

Отец ребёнка: Петров Семен Григорьев

Рождение ребёнка
10.05.1896

Дочь: (Петрова) Гликерия Семенова

Отец ребёнка: Петров Семен Григорьев

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно

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