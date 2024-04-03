Петрова(Семенова) Акулина Леонтьева
Место рождениядер. Катино
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1858
дер. Катино
Бракосочетание
13.?.1874
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.09.1875
Отец ребёнка: Петров Семен Григорьев
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
19.08.1876
Дочь: Макарова(Петрова) (Петрова) Мария Семенова
Отец ребёнка: Петров Семен Григорьев
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
25.10.1878
Отец ребёнка: Петров Семен Григорьев
Рождение ребёнка
23.02.1880
Отец ребёнка: Петров Семен Григорьев
Рождение ребёнка
24.03.1883
Сын: Петров Иван Семенов
Отец ребёнка: Петров Семен Григорьев
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
06.01.1884
Отец ребёнка: Петров Семен Григорьев
Рождение ребёнка
12.01.1885
Отец ребёнка: Петров Семен Григорьев
Рождение ребёнка
07.02.1887
Дочь: (Петрова) Анна Семеновна
Отец ребёнка: Петров Семен Григорьев
Рождение ребёнка
09.03.1889
Отец ребёнка: Петров Семен Григорьев
Рождение ребёнка
25.05.1891
Дочь: (Петрова) Федосья Семеновна
Отец ребёнка: Петров Семен Григорьев
Рождение ребёнка
20.09.1892
Отец ребёнка: Петров Семен Григорьев
Рождение ребёнка
25.01.1894
Дочь: (Петрова) Анна Семеновна
Отец ребёнка: Петров Семен Григорьев
Рождение ребёнка
22.01.1895
Отец ребёнка: Петров Семен Григорьев
Рождение ребёнка
10.05.1896
Дочь: (Петрова) Гликерия Семенова
Отец ребёнка: Петров Семен Григорьев
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно