Василий Емельянович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1708
Дата смертиПосле 1724
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1708
Отец: Емельян Ефимович
Мать: Екатерина Андреевна
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 135 об – 136 лист. Село Старое. Емельян Ефимович, 48 лет и жена его Екатерина Андреевна, 45 лет. У них дети Петр, 17 лет, холост, Василий, 11 лет, Федор, 8 лет, Матрона, 7 лет. 1719г
Смерть
После 1724