Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1674
Дата смертиПосле 1729
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1674
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1690 и 1702
Муж: Емельян Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1702
Сын: Петр Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1708
Сын: Василий Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1711
Сын: Федор Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1712
Дочь: Матрона Емельяновна
Отец ребёнка: Емельян Ефимович
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 135 об – 136 лист. Село Старое. Емельян Ефимович, 48 лет и жена его Екатерина Андреевна, 45 лет. У них дети Петр, 17 лет, холост, Василий, 11 лет, Федор, 8 лет, Матрона, 7 лет. 1719г
Упоминание
Около 1722
496 19 92. 951 об стр. Село Старое. Емельян Якимович и его жена Екатерина. Сыновья Петр и Федор. У Петра жена Дарья. 1722г.
Смерть
После 1729