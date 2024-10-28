Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1674

Дата смерти

После 1729

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1671 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1674

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1690 и 1702

Муж: Емельян Ефимович

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1702

Сын: Петр Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Ефимович

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1708

Сын: Василий Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Ефимович

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1711

Сын: Федор Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Ефимович

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1712

Дочь: Матрона Емельяновна

Отец ребёнка: Емельян Ефимович

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 135 об – 136 лист. Село Старое. Емельян Ефимович, 48 лет и жена его Екатерина Андреевна, 45 лет. У них дети Петр, 17 лет, холост, Василий, 11 лет, Федор, 8 лет, Матрона, 7 лет. 1719г
Упоминание
Около 1722
Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
496 19 92. 951 об стр. Село Старое. Емельян Якимович и его жена Екатерина. Сыновья Петр и Федор. У Петра жена Дарья. 1722г.
Смерть
После 1729
Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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