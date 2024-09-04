Духов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Духов Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Духов Никита Григорьевич

Мать ребёнка: Духова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Духова) Елизавета Григорьевна

Мать ребёнка: Духова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Духова) Федора Григорьевна

Мать ребёнка: Духова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Духова) Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Духова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Духова) Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Духова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Духова) Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Духова Елена

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Данькова (Духова) Ульяна Григорьевна

Мать ребёнка: Духова Елена

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