Данькова (Духова) Ульяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данькова (Духова) Ульяна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Духов Григорий

Мать: Духова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Данькова) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Даньков Василий Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Данькова) Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Даньков Василий Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даньков Василий Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Данькова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Даньков Василий Антонович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: (Данькова) Ефросинья

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
18.08.1925

Сын: Даньков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Даньков Василий Антонович

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Лысенко (Данькова) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Даньков Василий Антонович

Смерть
1986

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