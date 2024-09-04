Данькова (Духова) Ульяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Духов Григорий
Мать: Духова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Данькова) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Даньков Василий Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Данькова) Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Даньков Василий Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Данькова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Даньков Василий Антонович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: (Данькова) Ефросинья
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
18.08.1925
Сын: Даньков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Даньков Василий Антонович
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Лысенко (Данькова) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Даньков Василий Антонович
Смерть
1986