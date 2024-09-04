Духова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Духов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Духова) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Духов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Духова) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Духов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Духова) Елизавета Григорьевна
Отец ребёнка: Духов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Духова) Федора Григорьевна
Отец ребёнка: Духов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Духова) Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Духов Григорий
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Данькова (Духова) Ульяна Григорьевна
Отец ребёнка: Духов Григорий