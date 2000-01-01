Панякина Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вольникова Эльвира Ивановна
Отец ребёнка: Вольников Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вольников Владимир Иванович
Отец ребёнка: Вольников Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вольников Александр Иванович
Отец ребёнка: Вольников Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вольников Иван
однокурсник
Смерть
Неизвестно