Панякина Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панякина Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панякин Иван Михайлович

Мать: Мараханова Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вольникова Эльвира Ивановна

Отец ребёнка: Вольников Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вольников Владимир Иванович

Отец ребёнка: Вольников Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вольников Александр Иванович

Отец ребёнка: Вольников Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вольников Иван

однокурсник
Смерть
Неизвестно
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