Панякин Иван Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панякина Вера Ивановна
Мать ребёнка: Мараханова Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мараханова Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панякина Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Мараханова Евгения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панякин Геннадий Иванович
Мать ребёнка: Мараханова Евгения Ивановна
Смерть
Неизвестно
умер от туберкулеза в советское время. До 1940 года.