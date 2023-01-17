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Панякин Иван Михайлович

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Место рождения

Павловка, Перевозский, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Павловка, Перевозский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панякина Вера Ивановна

Мать ребёнка: Мараханова Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панякин Василий Иванович

Мать ребёнка: Мараханова Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панякина Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Мараханова Евгения Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мараханова Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панякин Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Мараханова Евгения Ивановна

Смерть
Неизвестно
умер от туберкулеза в советское время. До 1940 года.
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