Панякин Геннадий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панякин Леонид Геннадьевич
Мать ребёнка: Портных Софья Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панякин Борис Геннадьевич
Мать ребёнка: Терехина Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Терехина Любовь
Смерть
Неизвестно