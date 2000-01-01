Панякин Геннадий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панякин Геннадий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панякин Иван Михайлович

Мать: Мараханова Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панякин Леонид Геннадьевич

Мать ребёнка: Портных Софья Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Портных Софья Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панякин Борис Геннадьевич

Мать ребёнка: Терехина Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терехина Любовь

Смерть
Неизвестно
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