Вольников Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вольникова Эльвира Ивановна
Мать ребёнка: Панякина Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вольников Владимир Иванович
Мать ребёнка: Панякина Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вольников Александр Иванович
Мать ребёнка: Панякина Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
однокурсник
Смерть
Неизвестно
погиб на фронте