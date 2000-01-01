Вольников Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вольников Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вольникова Эльвира Ивановна

Мать ребёнка: Панякина Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вольников Владимир Иванович

Мать ребёнка: Панякина Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вольников Александр Иванович

Мать ребёнка: Панякина Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панякина Валентина Ивановна

однокурсник
Смерть
Неизвестно
погиб на фронте
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