Соколов Андрей Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Иосифовна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Соколова) Анна Андреевна
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Иосифовна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Соколова) Домника Андреевна
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Иосифовна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Соколов Василий Андреевич
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Иосифовна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Соколова) Александра Андреевна
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Иосифовна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Соколова) Параскева Андреевна
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Иосифовна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Соколова) Мария Андреевна
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Иосифовна
Смерть
Неизвестно