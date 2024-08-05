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Соколов Андрей Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Романов Стефан Васильевич

Мать: Соколова (Соколова) Марфа Арсеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Евдокия Иосифовна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Соколов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Иосифовна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Соколова) Анна Андреевна

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Иосифовна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Соколова) Домника Андреевна

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Иосифовна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Соколов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Иосифовна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Соколова) Александра Андреевна

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Иосифовна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Соколова) Параскева Андреевна

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Иосифовна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Соколова) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Иосифовна

Смерть
Неизвестно

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