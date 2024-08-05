Романов Стефан Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Стефан Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова (Соколова) Марфа Арсеньевна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Соколов Андрей Стефанович

Мать ребёнка: Соколова (Соколова) Марфа Арсеньевна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Соколов Стефан Стефанович

Мать ребёнка: Соколова (Соколова) Марфа Арсеньевна

Смерть
Неизвестно

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