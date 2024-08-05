Соколова Евдокия Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Соколов Андрей Стефанович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Соколова) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Соколов Андрей Стефанович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Соколова) Домника Андреевна
Отец ребёнка: Соколов Андрей Стефанович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Соколов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Соколов Андрей Стефанович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Соколова) Александра Андреевна
Отец ребёнка: Соколов Андрей Стефанович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Соколова) Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Соколов Андрей Стефанович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Соколова) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Соколов Андрей Стефанович
Смерть
Неизвестно