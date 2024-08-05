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Соколова Евдокия Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Андрей Стефанович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Соколов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Соколов Андрей Стефанович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Соколова) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Соколов Андрей Стефанович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Соколова) Домника Андреевна

Отец ребёнка: Соколов Андрей Стефанович

Рождение ребёнка
1839

Сын: Соколов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Соколов Андрей Стефанович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Соколова) Александра Андреевна

Отец ребёнка: Соколов Андрей Стефанович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Соколова) Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Соколов Андрей Стефанович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Соколова) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Соколов Андрей Стефанович

Смерть
Неизвестно

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