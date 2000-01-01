Хазова Евдокия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хазова Евдокия Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

13.02.1913

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

1878 г.р.
Скрыто настройками приватности
1881 г.р.
Скрыто настройками приватности
1891 г.р.

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Хазов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
03.11.1880

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хазов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
19.06.1881

Сын: Хазов Иван Иванович

Отец ребёнка: Хазов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
13.05.1886

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хазов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
04.10.1891

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Хазов Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хазов Иван Андреевич

Смерть
13.02.1913
Причина смерти: От водянки
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