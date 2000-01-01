Хазова Евдокия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смерти13.02.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Хазов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
03.11.1880
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хазов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
19.06.1881
Сын: Хазов Иван Иванович
Отец ребёнка: Хазов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
13.05.1886
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хазов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
04.10.1891
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Хазов Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хазов Иван Андреевич
Смерть
13.02.1913
Причина смерти: От водянки