Хазов Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хазов Андрей Дмитриев
Мать: Хазова Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Хазова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
03.11.1880
Дочь: Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Хазова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
19.06.1881
Сын: Хазов Иван Иванович
Мать ребёнка: Хазова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
13.05.1886
Сын: Хазов Иван Иванович
Мать ребёнка: Хазова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Хазова Евдокия Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хазова Евдокия Петрова
Смерть
Неизвестно