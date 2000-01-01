Хазов Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хазов Иван Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хазов Андрей Дмитриев

Мать: Хазова Пелагея Васильева

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Хазова Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
03.11.1880

Дочь: Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Хазова Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
19.06.1881

Сын: Хазов Иван Иванович

Мать ребёнка: Хазова Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
13.05.1886

Сын: Хазов Иван Иванович

Мать ребёнка: Хазова Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Хазова Евдокия Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хазова Евдокия Петрова

Смерть
Неизвестно
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