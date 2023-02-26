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Евдокия Наумова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.06.1793

Муж: Григорий Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1796

Сын: Барышин (барышенков) Василий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Фёдоров

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1800

Сын: Барышин Устин Петров

Отец ребёнка: Григорий Фёдоров

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.02.1802

Сын: Барышин (барышенков) Парфен Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Фёдоров

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.07.1807

Муж: Конашенков Григорий Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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