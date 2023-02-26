Евдокия Наумова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.06.1793
Муж: Григорий Фёдоров
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1796
Сын: Барышин (барышенков) Василий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Фёдоров
Рождение ребёнка
До 1800
Сын: Барышин Устин Петров
Отец ребёнка: Григорий Фёдоров
Рождение ребёнка
09.02.1802
Сын: Барышин (барышенков) Парфен Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Фёдоров
Бракосочетание
30.07.1807
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно