Барышин (Барышенков) Парфен Григорьев
Место рождения
Дата рождения09.02.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1802
Отец: Григорий Фёдоров
Мать: Евдокия Наумова
Рождение ребёнка
1833
Сын: Барышин (барышенков) Корнилий Парфенов
Мать ребёнка: Барышина (барышенкова) Анна Семёнова
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Мария Парфенова
Мать ребёнка: Барышина (барышенкова) Анна Семёнова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: София Парфенова
Мать ребёнка: Барышина (барышенкова) Анна Семёнова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно