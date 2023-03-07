Барышин (Барышенков) Парфен Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барышин (Барышенков) Парфен Григорьев

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

09.02.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1802

Отец: Григорий Фёдоров

Мать: Евдокия Наумова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Барышин (барышенков) Корнилий Парфенов

Мать ребёнка: Барышина (барышенкова) Анна Семёнова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Мария Парфенова

Мать ребёнка: Барышина (барышенкова) Анна Семёнова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: София Парфенова

Мать ребёнка: Барышина (барышенкова) Анна Семёнова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барышина (барышенкова) Анна Семёнова

Смерть
Неизвестно
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