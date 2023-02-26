Анна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смерти02.03.1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1794
Дочь: Стефанида Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврила Иванов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1797
Сын: Максим Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Иванов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврила Иванов
Смерть
02.03.1808
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.