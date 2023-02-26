Анна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

02.03.1808

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1736 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1794

Дочь: Стефанида Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврила Иванов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1797

Сын: Максим Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Иванов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврила Иванов

Смерть
02.03.1808
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
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