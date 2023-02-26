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Гаврила Иванов

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Место рождения

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1736

Дата смерти

01.03.1808

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Иван Данилов

Мать: ?

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.11.1794

Дочь: Стефанида Гаврилова

Мать ребёнка: Анна Михайлова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1797

Сын: Максим Гаврилов

Мать ребёнка: Анна Михайлова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Михайлова

Смерть
01.03.1808
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
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