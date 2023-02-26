Гаврила Иванов
Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1736
Дата смерти01.03.1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Иван Данилов
Мать: ?
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.11.1794
Дочь: Стефанида Гаврилова
Мать ребёнка: Анна Михайлова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1797
Сын: Максим Гаврилов
Мать ребёнка: Анна Михайлова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Михайлова
Смерть
01.03.1808
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.