Алферов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1965
Мать ребёнка: Алферова Галина
Рождение ребёнка
26.04.1967
Дочь: Токарева Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Алферова Галина
Рождение ребёнка
09.06.1971
Дочь: Дерусова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Алферова Галина
Кулешовка, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область