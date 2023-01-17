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Алферов Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1937

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1965

Сын: Алферов Игорь Николаевич

Мать ребёнка: Алферова Галина

Рождение ребёнка
26.04.1967

Дочь: Токарева Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Алферова Галина

Рождение ребёнка
09.06.1971

Дочь: Дерусова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Алферова Галина

Кулешовка, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
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