Алферова (Пьянкова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлферова (Пьянкова) Галина

Алферова (Пьянкова) Галина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.05.2011

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1965

Сын: Алферов Игорь Николаевич

Отец ребёнка: Алферов Николай Иванович

Рождение ребёнка
26.04.1967

Дочь: Токарева Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Алферов Николай Иванович

Рождение ребёнка
09.06.1971

Дочь: Дерусова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Алферов Николай Иванович

Кулешовка, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
10.05.2011
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close