Алферова (Пьянкова) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.05.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1965
Отец ребёнка: Алферов Николай Иванович
Рождение ребёнка
26.04.1967
Дочь: Токарева Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Алферов Николай Иванович
Рождение ребёнка
09.06.1971
Дочь: Дерусова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Алферов Николай Иванович
Кулешовка, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
10.05.2011