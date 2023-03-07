Дерусова (Алферова) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерусова (Алферова) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Кулешовка, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

09.06.1971

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1971

Отец: Алферов Николай Иванович

Мать: Алферова Галина

Кулешовка, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.03.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дудченко Анатолий Тихонович

Подгоренский, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрипко Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дерусов Николай Викторович

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