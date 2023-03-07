Дерусова (Алферова) Татьяна Николаевна
Место рождения
Дата рождения09.06.1971
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1971
Отец: Алферов Николай Иванович
Мать: Алферова Галина
Рождение ребёнка
11.03.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дудченко Анатолий Тихонович
Подгоренский, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хрипко Сергей
Бракосочетание
Неизвестно