Серебряков Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Серебрякова Матрена Максимовна
Рождение ребёнка
07.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Серебрякова Матрена Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серебряков Геннадий Сергеевич
Мать ребёнка: Серебрякова Матрена Максимовна
Смерть
1990