Серебряков Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебряков Сергей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Серебрякова Матрена Максимовна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
07.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Серебрякова Матрена Максимовна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серебряков Геннадий Сергеевич

Мать ребёнка: Серебрякова Матрена Максимовна

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
1990
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