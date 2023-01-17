Иван-Янук — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван-Янук

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Около 1895 г.р.

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Владимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Антон

Мать ребёнка: Лукерья

Замошье, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья

Смерть
Неизвестно
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