деревня Замошье, Мядельский район, Минская область (на 2021) — Familio

Замошье

Мядельский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Княгининская волость
Замошье, ф. (Пилсудекого), жит. 12 (7 м. 5 ж.), дес. 55, у. гор. 30 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 24 в., ст. ж. д. Кривичи 11 в.
Замошье, д., спл. р. Узлянка, жит. 172 (91 м. 81 ж.), дес. 174, у. гор. 30 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 32 в., ст. ж. д. Кривичи 11 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Мядельский район, Сватковский сельсовет
д Замошье10

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Мядельский район, Сватковский сельсовет
д. Замошье22

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