Кощеева (Агафонова) Ирина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1724
Сын: Кощеев Феоктист Панкратович
Отец ребёнка: Кощеев Панкрат Мартынович
Рождение ребёнка
1737
Отец ребёнка: Кощеев Панкрат Мартынович
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Кощеев Панкрат Мартынович
Смерть
Неизвестно