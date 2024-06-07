Кощеева (Агафонова) Ирина Федоровна 1735 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кощеева (Агафонова) Ирина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Панкрат Мартынович

Место жительства
Неизвестно
Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1724

Сын: Кощеев Феоктист Панкратович

Отец ребёнка: Кощеев Панкрат Мартынович

Рождение ребёнка
1737

Сын: Кощеев Семен Панкратович

Отец ребёнка: Кощеев Панкрат Мартынович

Рождение ребёнка
1763

Сын: Кощеев Ефим Панкратович

Отец ребёнка: Кощеев Панкрат Мартынович

Смерть
Неизвестно

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