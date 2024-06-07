Кощеев Панкрат Мартынович 1710 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кощеев Панкрат Мартынович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

1763

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Кощеев Мартын Игнатьевич

Мать: Кощеева Матрона Евтихиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева (Агафонова) Ирина Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1724

Сын: Кощеев Феоктист Панкратович

Мать ребёнка: Кощеева (Агафонова) Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
1737

Сын: Кощеев Семен Панкратович

Мать ребёнка: Кощеева (Агафонова) Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
1763

Сын: Кощеев Ефим Панкратович

Мать ребёнка: Кощеева (Агафонова) Ирина Федоровна

Смерть
1763

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