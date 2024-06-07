Кощеев Панкрат Мартынович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смерти1763
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1724
Сын: Кощеев Феоктист Панкратович
Мать ребёнка: Кощеева (Агафонова) Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
1737
Мать ребёнка: Кощеева (Агафонова) Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
1763
Мать ребёнка: Кощеева (Агафонова) Ирина Федоровна
Смерть
1763