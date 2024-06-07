Кощеев Мартын Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смерти1727
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: Кощеев Игнатей Гаврилович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Киселевская, Россия
Рождение ребёнка
1687
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1707
Дочь: (Кощеева) Прасковия Мартыновна
Мать ребёнка: Кощеева Матрона Евтихиевна
Рождение ребёнка
1710
Сын: Кощеев Панкрат Мартынович
Мать ребёнка: Кощеева Матрона Евтихиевна
Смерть
1727