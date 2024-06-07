Кощеев Мартын Игнатьевич 1670 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кощеев Мартын Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

1727

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: Кощеев Игнатей Гаврилович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева Матрона Евтихиевна

Место жительства
Неизвестно
д. Киселевская, Россия
Рождение ребёнка
1687

Сын: Кощеев Иван Мартынович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1707

Дочь: (Кощеева) Прасковия Мартыновна

Мать ребёнка: Кощеева Матрона Евтихиевна

Рождение ребёнка
1710

Сын: Кощеев Панкрат Мартынович

Мать ребёнка: Кощеева Матрона Евтихиевна

Смерть
1727

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