Кощеев Иван Мартынович 1687 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кощеев Иван Мартынович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1687

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: Кощеев Мартын Игнатьевич

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
д. Киселевская, Россия
Рождение ребёнка
1722

Сын: Кощеев Парамон Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Кощеев Денис Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Кутергина (Кощеева) Агафия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1763

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