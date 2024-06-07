Кощеев Иван Мартынович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1687
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687
Отец: Кощеев Мартын Игнатьевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
д. Киселевская, Россия
Рождение ребёнка
1722
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1730
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Кутергина (Кощеева) Агафия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1763