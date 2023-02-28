Пётр (по крёстному) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пётр (по крёстному)

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Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1863 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
13.05.1885

Жена: Параскева Демидова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1887

Сын: Дмитрий Петров

Мать ребёнка: Параскева Демидова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Александр Петров

Мать ребёнка: Параскева Демидова

Рождение ребёнка
13.03.1892

Дочь: Феодосия Петрова

Мать ребёнка: Параскева Демидова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.06.1894

Дочь: Акилина Петрова

Мать ребёнка: Параскева Демидова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.09.1896

Дочь: Устина Петрова

Мать ребёнка: Параскева Демидова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.08.1898

Сын: Александр Петров

Мать ребёнка: Параскева Демидова

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1901

Сын: Маркел Петров

Мать ребёнка: Параскева Демидова

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.05.1905

Дочь: Ирина Петрова

Мать ребёнка: Параскева Демидова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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