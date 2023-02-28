Пётр (по крёстному)
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.05.1885
Жена: Параскева Демидова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1887
Сын: Дмитрий Петров
Мать ребёнка: Параскева Демидова
Рождение ребёнка
1891
Сын: Александр Петров
Мать ребёнка: Параскева Демидова
Рождение ребёнка
13.03.1892
Дочь: Феодосия Петрова
Мать ребёнка: Параскева Демидова
Рождение ребёнка
09.06.1894
Дочь: Акилина Петрова
Мать ребёнка: Параскева Демидова
Рождение ребёнка
30.09.1896
Дочь: Устина Петрова
Мать ребёнка: Параскева Демидова
Рождение ребёнка
28.08.1898
Сын: Александр Петров
Мать ребёнка: Параскева Демидова
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1901
Сын: Маркел Петров
Мать ребёнка: Параскева Демидова
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.05.1905
Дочь: Ирина Петрова
Мать ребёнка: Параскева Демидова
Смерть
Неизвестно