Параскева Демидова
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1884
Муж: Аврамий Григорьев
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
13.05.1885
Муж: Пётр (по крёстному)
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1887
Сын: Дмитрий Петров
Отец ребёнка: Пётр (по крёстному)
Рождение ребёнка
1891
Сын: Александр Петров
Отец ребёнка: Пётр (по крёстному)
Рождение ребёнка
13.03.1892
Дочь: Феодосия Петрова
Отец ребёнка: Пётр (по крёстному)
Рождение ребёнка
09.06.1894
Дочь: Акилина Петрова
Отец ребёнка: Пётр (по крёстному)
Рождение ребёнка
30.09.1896
Дочь: Устина Петрова
Отец ребёнка: Пётр (по крёстному)
Рождение ребёнка
28.08.1898
Сын: Александр Петров
Отец ребёнка: Пётр (по крёстному)
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1901
Сын: Маркел Петров
Отец ребёнка: Пётр (по крёстному)
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.05.1905
Дочь: Ирина Петрова
Отец ребёнка: Пётр (по крёстному)
Смерть
Неизвестно