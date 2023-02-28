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Параскева Демидова

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Место рождения

Починок, Кавширская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.
1864 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Починок, Кавширская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
05.02.1884

Муж: Аврамий Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
13.05.1885

Муж: Пётр (по крёстному)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1887

Сын: Дмитрий Петров

Отец ребёнка: Пётр (по крёстному)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Александр Петров

Отец ребёнка: Пётр (по крёстному)

Рождение ребёнка
13.03.1892

Дочь: Феодосия Петрова

Отец ребёнка: Пётр (по крёстному)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.06.1894

Дочь: Акилина Петрова

Отец ребёнка: Пётр (по крёстному)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.09.1896

Дочь: Устина Петрова

Отец ребёнка: Пётр (по крёстному)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.08.1898

Сын: Александр Петров

Отец ребёнка: Пётр (по крёстному)

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1901

Сын: Маркел Петров

Отец ребёнка: Пётр (по крёстному)

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.05.1905

Дочь: Ирина Петрова

Отец ребёнка: Пётр (по крёстному)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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