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Фетисов Роман Андреевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

24.11.1900

Дата смерти

05.10.1965

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1900

Отец: Фетисов Андрей

Мать: Фетисовa Екатерина

Бракосочетание
Около 1923

Жена: Фетисова Аграфена (Груня) Степановна

Рождение ребёнка
15.09.1925

Дочь: Целищева (Фетисова) Мария Романовна

Мать ребёнка: Фетисова Аграфена (Груня) Степановна

Рождение ребёнка
09.07.1930

Сын: Фетисов Владимир Романович

Мать ребёнка: Фетисова Аграфена (Груня) Степановна

Смерть
05.10.1965
Причина смерти: Инсульт | Инсульт
Похороны
Неизвестно

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