Фетисов Роман Андреевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения24.11.1900
Дата смерти05.10.1965
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1900
Отец: Фетисов Андрей
Мать: Фетисовa Екатерина
Бракосочетание
Около 1923
Рождение ребёнка
15.09.1925
Дочь: Целищева (Фетисова) Мария Романовна
Мать ребёнка: Фетисова Аграфена (Груня) Степановна
Рождение ребёнка
09.07.1930
Сын: Фетисов Владимир Романович
Мать ребёнка: Фетисова Аграфена (Груня) Степановна
Смерть
05.10.1965
Причина смерти: Инсульт | Инсульт
Похороны
Неизвестно