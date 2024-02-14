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Фетисов Андрей

Место рождения

Пензенская обл., Мало-Сердобинский р-н, с. Колемасс

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фетисов Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фетисов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Фетисовa Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фетисовa Екатерина

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Самонова (Фетисова) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Фетисовa Екатерина

Рождение ребёнка
24.11.1900

Сын: Фетисов Роман Андреевич

Мать ребёнка: Фетисовa Екатерина

Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Фетисов Гавриил Андреевич

Мать ребёнка: Фетисовa Екатерина

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Фетисова) Анна Андреевна

Мать ребёнка: Фетисовa Екатерина

Рождение ребёнка
30.09.1911

Дочь: Рыбкина (Фетисова) Надежда

Мать ребёнка: Фетисовa Екатерина

Смерть
Неизвестно

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