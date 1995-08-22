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Фетисов Владимир Романович

Место рождения

г. Москва, СССР, Шелапутинский пер., 3 строение 1

Дата рождения

09.07.1930

Дата смерти

22.08.1995

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1930

Отец: Фетисов Роман Андреевич

Мать: Фетисова Аграфена (Груня) Степановна

Бракосочетание
Около 1960

Жена: Фетисова (Морозова) Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
05.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фетисова (Морозова) Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
03.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фетисова (Морозова) Зинаида Ивановна

Смерть
22.08.1995
Причина смерти: Инфаркт | Обширный инфаркт
Похороны
Неизвестно

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