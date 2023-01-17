Волчкова (Ананьева) Фекла Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волчкова (Ананьева) Фекла Ильина

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Место рождения

Красное, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Красное, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
02.10.1905

Муж: Волчков Василий Михайлов

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.01.1909

Сын: Волчков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Волчков Василий Михайлов

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.10.1910

Дочь: Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Волчков Василий Михайлов

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.08.1913

Сын: Волчков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Волчков Василий Михайлов

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.07.1915

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Волчков Василий Михайлов

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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