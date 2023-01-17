Волчкова (Ананьева) Фекла Ильина
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.10.1905
Рождение ребёнка
19.01.1909
Отец ребёнка: Волчков Василий Михайлов
Рождение ребёнка
17.10.1910
Дочь: Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Волчков Василий Михайлов
Рождение ребёнка
16.08.1913
Сын: Волчков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Волчков Василий Михайлов
Рождение ребёнка
17.07.1915
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Волчков Василий Михайлов
Смерть
Неизвестно