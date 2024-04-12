Ваулина (Некрасова) Елизавета Миняева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваулина (Некрасова) Елизавета Миняева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

05.09.1756

Дата смерти

1786

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1756

Отец: Некрасов Мина Прохоров

Мать: Некрасова Харитина Андреева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Матрена Яковлевна

Отец ребёнка: Ваулин Яков Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Ваулин Яков Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ваулин Яков Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
1786
Ржев, город Ржев, Тверская область
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