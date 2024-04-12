Ваулина (Некрасова) Елизавета Миняева
Место рождения
Дата рождения05.09.1756
Дата смерти1786
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1756
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Матрена Яковлевна
Отец ребёнка: Ваулин Яков Иванович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Ваулин Яков Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ваулин Яков Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1786