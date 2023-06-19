Ваулин Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Матрена Яковлевна
Мать ребёнка: Ваулина Елизавета Миняева
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Ваулина Елизавета Миняева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно