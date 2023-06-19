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Ваулин Яков Иванович

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Матрена Яковлевна

Мать ребёнка: Ваулина Елизавета Миняева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Ваулина Елизавета Миняева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ваулина Елизавета Миняева

Работа или профессия
Неизвестно
купец
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно