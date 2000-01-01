Жарова Меланья Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Сын: Жаров Павел Леонтьев
Отец ребёнка: Жаров Леонтий Алексеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Отец ребёнка: Жаров Леонтий Алексеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1813
Дочь: Захарова Анна Леонтьева
Отец ребёнка: Жаров Леонтий Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно