Жарова Меланья Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жарова Меланья Антонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Сын: Жаров Павел Леонтьев

Отец ребёнка: Жаров Леонтий Алексеев

Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Сын: Жаров Матвей Леонтьев

Отец ребёнка: Жаров Леонтий Алексеев

Рождение ребёнка
Вычислено 1813

Дочь: Захарова Анна Леонтьева

Отец ребёнка: Жаров Леонтий Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жаров Леонтий Алексеев

Смерть
Неизвестно
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