Жаров Леонтий Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаров Леонтий Алексеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Сын: Жаров Павел Леонтьев

Мать ребёнка: Жарова Меланья Антонова

Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Сын: Жаров Матвей Леонтьев

Мать ребёнка: Жарова Меланья Антонова

Рождение ребёнка
Вычислено 1813

Дочь: Захарова Анна Леонтьева

Мать ребёнка: Жарова Меланья Антонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жарова Меланья Антонова

Смерть
Неизвестно
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