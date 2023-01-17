Жаров Матвей Леонтьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1812
Отец: Жаров Леонтий Алексеев
Мать: Жарова Меланья Антонова
Бракосочетание
11.11.1827
поручители: казенные крестьяне Радион Яковлев Радионов, Леонтий Иванов Куракин, Яков Иванов Глушенков | Казанская церковь
Рождение ребёнка
26.08.1835
Дочь: Наталья Матвеева
Мать ребёнка: Жарова Евдокия Александрова
Смерть
Неизвестно