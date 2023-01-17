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Жаров Матвей Леонтьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1812

Отец: Жаров Леонтий Алексеев

Мать: Жарова Меланья Антонова

Бракосочетание
11.11.1827

Жена: Жарова Евдокия Александрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: казенные крестьяне Радион Яковлев Радионов, Леонтий Иванов Куракин, Яков Иванов Глушенков | Казанская церковь
Рождение ребёнка
26.08.1835

Дочь: Наталья Матвеева

Мать ребёнка: Жарова Евдокия Александрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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